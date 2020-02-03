Температура в январе была выше климатической нормы на 6 градусов

Среднемесячная температура воздуха в январе 2020 года составила 0,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 6,4 градуса. За всю историю наблюдений с 1881 года теплее было только один раз - в январе 2007 года.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории мени Срезневского.

Самую низкую температуру в январе зафиксировали утром 7 января (-5,3°С), самую высокую - 11 января после полудня (+7,1°С).

Метеорологическая зима в Киеве до сих пор не наступила.

Более того, 2 февраля столбик термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Среднесуточная температура 2 февраля тоже стала рекордной и достигла +7,9°С, на 1,6°С выше предыдущего рекорда 2002 года. По климатической норме такое значение отвечает температуре начала апреля.

В январе в столице выпало только 21 мм осадков, это 44% климатической нормы.

Учитывая, что в этом году заканчивается очередной климатический период, с началом в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы.

Теперь новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2°С, и выше предыдущего значения на 2,4°С.

Новая норма осадков - 37 мм, это меньше предыдущего значения на 11 мм.