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Головаха о высказываниях Богуцкой: ​такая культура общения - это и есть прошлое

"Во время любой полемики нужно соблюдать культуру общения и не переходить на личности".

Головаха о высказываниях Богуцкой: ​такая культура общения - это и есть прошлое
Евгений Головаха
Фото: Макс Требухов

Замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук Евгений Головаха прокомментировал поведение народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, которая назвала его в соцсетях "дедушкой из позапрошлого столетия".

В эфире "Громадського радио" Головаха отметил, что во время любой полемики нужно соблюдать культуру общения и не переходить на личности.

Профессор сказал, что не обижается на то, что депутат его не знала, потому что он о ней также не слышал. При этом, ему было неприятно, и он пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь - это полемика. Полемики могут быть любыми - горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому важно - что говорит... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста...", - резюмировал Головаха.

Напомним, Богуцкая назвала Головаху "дедушкой из позапрошлого столетия". Таким образом она решила прокомментировать его выступление в эфире ТРК "Украина", где он доказывал необходимость традиционной переписи населения.

Позже нардеп решила извиниться и написала пост в фейсбуке, при этом перепутала его фамилию, назвав Головаху "Головко".

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