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За сутки на Донбассе ранены двое военнослужащих

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ.

За сутки на Донбассе ранены двое военнослужащих
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые поражения", – говорится в утренней сводке.

Отмечается, что боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано восемь обстрелов: четыре раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 28 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса было совершено 2 выстрела; дважды в районе Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 9 мин; неподалеку Орехово - из 120-мм миномета боевики выпустили 5 мин; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, 30 января Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Российскую Федерацию стороной Минских договоренностей и призвала ее из выполнить.

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