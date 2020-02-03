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​Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийства Шеремета Кузьменко

Защита просила сменить меру пресечения на домашний арест.

Печерский районный суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и медика Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании. Суд разрешил ей находиться рядом со своим адвокатом Тарасом Беспалым.

В это время под зданием суда проходила акция в ее поддержку.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Защита Кузьменко просила суд избрать ей меру пресечения, не связанную с удерживанием под стражей. Адвокат отметил, что ночной домашний арест удовлетворил бы и потребности подозреваемой, и требования обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемой и разрешил допросить как свидетеле ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, мать Ирину Калинкину, а также участника Антитеррористической операции Владимира Ульянова.

Беспалый заявил, что эксперт Иван Бирч, который проводил экспертизу походки подозреваемых в убийстве Шеремета, не аккредитован в Украине. Также он сообщил, что в экспертизе значится, что сравнение особенностей лица Кузьменко и женщины с камер наблюдения, которая причастна к убийству Шеремета, не дают повод утверждать, что это один и тот же человек. Несмотря на это, в выводе значится, что анализ походки дает условно-достаточные доказательства, что это один человек.

Адвокат заявил, что на момент убийства Шеремета Кузьменко была знакома с еще одним подозреваемым по данному делу - Андреем Антоненко, при этом с Яной Дугарь она знакома не была. Следовательно, адвокат заявляет, что они не могли быть в одной "преступной группировке".

То, что Кузьменко находилась дома на момент убийства журналиста, по словам Беспалого, подтверждается месторасположением ее телефона, перепиской в социальной сети Facebook и показаниями свидетелей.

Также суд разрешил адвокату добавить к материалам дела график операций Кузьменко. Согласно ему, у подозреваемой запланирован ряд сложных операций, с которыми, по словам адвоката, может справится только высококвалифицированный врач, как Кузьменко.

Кроме того, у Кузьменко есть сын Артем, который учится в школе.

Фото: Lb.ua

Напомним, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года, а 24 декабря Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

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