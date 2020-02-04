В Днепре пенсионера подозревают в изготовлении детской порнографии

В Днепре 60-летнему мужчине правоохранители сообщили о подозрении за развращение несовершеннолетних и изготовление детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-центр Нацполиции.

В течение нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей.

Задержан подыскивал детей, вывозил их в безлюдные места и различными способами заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи.

Из-за этого пенсионера задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили. Сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых обнаружили детскую порнографию.

3 февраля 2020 преступнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре киберполиция Одесской области разоблачила 31-летнего жителя, который распространял детскую порнографию.

С 2018 года мужчина участвовал в закрытых тематических форумах. Распространение детской порнографии он осуществлял, предоставляя доступ заказчику к облачному хранилищу, где был противоправный контент. Взамен он получал доступ к новым файлам с детским порно.