​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Украинка приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок

Беременная пассажирка скрыла от сотрудников аэропорта критический срок беременности.

​Украинка приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок

На борту самолета рейсом "Доха-Бангкок" киевлянка Алена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда.

Об этом рассказала сама Федченко в фейсбуке.

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама - тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии №3 КМИ Богомольца. Вспомнила все за одну минуту", - написала она.

Анна уточнила, что роды принимала в каптерке для стюардесс - в хвосте самолёта. По ее словам, беременная пассажирка скрыла от сотрудников аэропорта критический срок беременности, при котором перелеты уже запрещены.

"Три часа ночи, объявляют в самолёте, что нужен врач. Я, честно, сначала думала прикинуться спящей... Но пошла. А там в каптерке в хвосте самолёта женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени и вперёд", - рассказала девушка.

"Та масик родился реально 10 баллов по Апгар, мои коллеги поймут. Сердцебиение я, конечно, не слушала и рефлексы не определяла. Но закричал сразу, и не было совсем цианоза, не сразу и не потом. Такой розовенький, и кулачки не синенькие. Сосал грудь мамы, Сосал кулачки", - добавила она.

Напомним, ранее экипаж рейса компании Turkish Airlines принял роды у беременной женщины во время полета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также