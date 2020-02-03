Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Подозреваемый в хищении 190 тыс. гривен экс-руководитель "Лисичанскугля" сбежал в ОРЛО

Его объявили в розыск.

​Подозреваемый в хищении 190 тыс. гривен экс-руководитель "Лисичанскугля" сбежал в ОРЛО
Фото: ukraineinfo.net

Бывший руководитель ПАО "Лисичанскуголь", подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении 190 тысяч гривен убытков, сбежал на неподконтрольную территорию Луганской области.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему руководителю ПАО "Лисичанскуголь" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные", - говорится в сообщении.

С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый не стал проводить тендерные процедуры и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках.

После сообщения о подозрении подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в 2017 году менеджеров "Лисичанскугля" разоблачили в хищении более 2 тыс. тонн угля. Сообщалось, что чиновники продавали неучтенную продукцию частным компаниям, а деньги присваивали.

В 2014 году прокуратура заподозрила должностных лица луганских шахт в финансировании боевиков. Среди подозреваемых были чиновники "Лисичанскуголь".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также