​Подозреваемый в хищении 190 тыс. гривен экс-руководитель "Лисичанскугля" сбежал в ОРЛО

Его объявили в розыск.

Бывший руководитель ПАО "Лисичанскуголь", подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении 190 тысяч гривен убытков, сбежал на неподконтрольную территорию Луганской области.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему руководителю ПАО "Лисичанскуголь" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные", - говорится в сообщении.

С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый не стал проводить тендерные процедуры и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках.

После сообщения о подозрении подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в 2017 году менеджеров "Лисичанскугля" разоблачили в хищении более 2 тыс. тонн угля. Сообщалось, что чиновники продавали неучтенную продукцию частным компаниям, а деньги присваивали.

В 2014 году прокуратура заподозрила должностных лица луганских шахт в финансировании боевиков. Среди подозреваемых были чиновники "Лисичанскуголь".