Сегодня, 3 февраля в столичном депо на ул. Качалова, в Святошинском районе возник пожар в вагоне электрички. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

По прибытию пожарных было установлено, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур. После обесточивания поезда спасатели сразу приступили к тушению пожара.

В 13:52 пожар локализован, а в 13:56 - ликвидирован.

В результате пожара поврежден туалет, закопчены помещения тамбура и частично вагона, сиденья не повреждены.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 13 января между селом Халимоново и Бахмачем Черниговской области на ходу загорелся локомотив регионального экспресса "Шостка-Киев".

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции Конотоп до железнодорожной станции Киев.