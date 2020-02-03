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В Киеве горел вагон электрички

Возгорание произошло в туалете электрички. 

Сегодня, 3 февраля в столичном депо на ул. Качалова, в Святошинском районе возник пожар в вагоне электрички. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

По прибытию пожарных было установлено, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур. После обесточивания поезда спасатели сразу приступили к тушению пожара.

В 13:52 пожар локализован, а в 13:56 - ликвидирован.

В результате пожара поврежден туалет, закопчены помещения тамбура и частично вагона, сиденья не повреждены.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 13 января между селом Халимоново и Бахмачем Черниговской области на ходу загорелся локомотив регионального экспресса "Шостка-Киев".

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции Конотоп до железнодорожной станции Киев. 

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