Сегодня, 3 февраля в столичном депо на ул. Качалова, в Святошинском районе возник пожар в вагоне электрички. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.
По прибытию пожарных было установлено, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур. После обесточивания поезда спасатели сразу приступили к тушению пожара.
В 13:52 пожар локализован, а в 13:56 - ликвидирован.
В результате пожара поврежден туалет, закопчены помещения тамбура и частично вагона, сиденья не повреждены.
К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 13 января между селом Халимоново и Бахмачем Черниговской области на ходу загорелся локомотив регионального экспресса "Шостка-Киев".
В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции Конотоп до железнодорожной станции Киев.