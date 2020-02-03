Инспектор требовал 10 тыс. грн взятки за водительские права без курсов и экзаменов.

Следователи теруправления ГБР в городе Львове задержали инспектора Нацполиции из Киевской области во время получения взятки 10 тыс. грн за содействие в изготовлении водительских прав без прохождения курсов и экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По данным следствия, первую часть взятки в размере 4 тыс. грн инспектору перевели на карточку. При получении еще 6 тыс. грн наличными милиционера задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решают вопрос избрания меры пресечения.

Фото: ГБР

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатськой области. К слову, территориальное управление, расположенное во Львове, охватывает Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Львовскую и Тернопольскую области. Где именно произошло задержание, в ГБР не уточнили.

Фото: ГБР

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомире 1 февраля задержали врача, который требовал у ветерана ООС взятку за назначение группы инвалидности. Его задержали в служебном кабинете сразу после получения неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США.