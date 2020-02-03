Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
ГлавнаяОбществоПроисшествия

ГБР задержало инспектора киевской полиции на взятке за водительские права

Инспектор требовал 10 тыс. грн взятки за водительские права без курсов и экзаменов. 

ГБР задержало инспектора киевской полиции на взятке за водительские права
Фото: ГБР

Следователи теруправления ГБР в городе Львове задержали инспектора Нацполиции из Киевской области во время получения взятки 10 тыс. грн за содействие в изготовлении водительских прав без прохождения курсов и экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. 

"По данным следствия, первую часть взятки в размере 4 тыс. грн инспектору перевели на карточку. При получении еще 6 тыс. грн наличными милиционера задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении. 

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решают вопрос избрания меры пресечения.

Фото: ГБР

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатськой области. К слову, территориальное управление, расположенное во Львове, охватывает Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Львовскую и Тернопольскую области. Где именно произошло задержание, в ГБР не уточнили.

Фото: ГБР

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомире 1 февраля задержали врача, который требовал у ветерана ООС взятку за назначение группы инвалидности. Его задержали в служебном кабинете сразу после получения неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также