В Киеве арестовали начальника управления Госрезерва за попытку подкупить главу ведомства (обновлено)

Несколько дней назад пытались подкупить главу ФГИ.

Высший антикоррупционный суд сообщил об аресте подозреваемого, которому вменяют попытку дать взятку главе Государственного агентства резерва.

Об этом сообщили вечером 2 февраля в фейсбуке суда.

По данным следствия, подозреваемый пытался договориться о сохранении на должности руководителя государственной организации из сферы Госрезерва и склонял чиновника к получению неправомерной выгоды.

Его действия квалифицировали по ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 (подстрекательство к даче взятки), ч.4 ст.27 ч.3 ст.368 (подстрекательство к получению взятки), ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса и арестовали с залого 2,1 млн гривен.

Обновление. Утром 3 февраля пресс-службы НАБУ и САП сообщили, что задержанный - начальник Управления государственного резерва.

Его задержали еще 31 января, а 1 января предъявили подозрение.

Следствие установило, что с ноября 2019 года чиновник убеждал руководителей предприятий из сферы управления Госрезерва, что они смогут сохранить свои должности только за деньги. Взятки якобы должны были передавать через него главе Госрезерва.

Когда он пришел с этим предложением к главе Госрезерва, тот обратился в правоохранительные органы.

Детективы НАБУ зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым взяток от руководителей предприятий. Себе он оставлял 20% от суммы. Во время передачи одного из таких траншей в размере 40 тысяч долларов его задержали.

С конца ноября Горезерв Украины возглавляет Ярослав Погорелый. Это бывший менеджер Полтавской газонефтяной компании, где крупнейшими акционерами являются компании Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Хомутынника.

Напомним, что несколько дней назад главе Фонда госимущества предложили взятку в 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.