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Украина завершила экспертизу возвращенного Россией катера "Бердянск"

Экспертиза подтвердила, что россияне обстреляли катер.

Украина завершила экспертизу возвращенного Россией катера "Бердянск"
Архивное фото
Фото: https://www.interfax.ru/

Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", который был обстрелян российскими кораблями в Керченском проливе, прошел всестороннюю баллистическую экспертизу после возвращения в Украину.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Радио Свобода.

Командующий ВМС отметил, что с "Бердянска" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".

"Другой бронированный катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - сказал адмирал Воронченко.

Напомним, в России ФСБ приостановила следствие по делу захваченных в 2018 году у берегов Крыма украинских моряков, которых освободили в рамках обмена в сентябре 2019 года.

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