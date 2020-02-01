США и Беларусь готовы искать пути разрешения конфликта на Донбассе

Соединенные Штаты Америки будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на Донбассе. Об этом в Минске заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает издание Белта.

Ситуация в Украине обсуждалась во время встречи Помпео с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, и с президентом страны Александром Лукашенко.

Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на востоке Украины.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - заявил Помпео.

В свою очередь Макей заявил, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса. "Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал Макей.

Напомним, визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Беларуси он направится в Казахстан и Узбекистан.

Ранее в Минске Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью.