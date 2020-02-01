Эрдоган и торговая экспансия, кризис России в ЦАР, Китай и РФ вместо американских войск. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Российский мир в ЦАР под угрозой

Одним из крупных достижений российской дипломатии в 2019 году значилось содействие достижению мирного соглашения в Хартуме между враждующими группировками из Центральноафриканской Республики. Но, похоже, его будущее поставлено под вопрос.

После того как в 2018 г. россияне окопались в ЦАР и стали задумываться над тем, как обустроить военную базу в стране, начав эксплуатацию ее природных богатств, остро встал вопрос об установлении контроля правительства над восставшими регионами.

Фото: borgenmagazine.com

14 повстанческих группировок, построенных по этнически-религиозному принципу, контролируют свыше двух третей территории ЦАР, что делает деятельность россиян по освоению ресурсов очень проблематичной.

В итоге, в феврале 2019 было подписано предварительное мирное соглашение между правительством и повстанцами о разделе власти при посредничестве экс-президента Судана Омара аль-Башира.

Если в 2019 г. Хартумское соглашение еще как-то работало, то в январе 2020 г. оно дало сбой. На днях на востоке ЦАР в городе Бриа, что в провинции богатой алмазами, произошли стычки между боевиками «Фронта возрождения ЦАР» (народность рунга) и «Движения центральноафриканских освободителей за справедливость» (народность кара).

В ходе ожесточенных городских боев погибли около 50 человек, что стало свидетельством игнорирования лидерами группировок-подписантов мирного соглашения и фактический отказ от него. Одной из причин кризисной ситуации выступает обострение борьбы за потоки контрабанды в приграничье ЦАР, Судана, Южного Судана и Чад в связи с вхождением в эти схемы россиян.

Кроме того, пробуксовка мирного соглашения указывает на то, что снимать оружейное эмбарго с ЦАР еще преждевременно, хотя Москва всеми силами лоббирует данную инициативу через ООН, чтобы нарастить поставки российских вооружений на рынок республики. Общее положение в сфере безопасности в ЦАР может существенно ухудшится в преддверии проведения президентских выборов, намеченных на декабрь 2020 года.

Вместо американских войск – РФ и Китай

Возможно, вакуум присутствия после сокращения войск США в Африке заполнят россияне, китайцы и террористы. Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором звучит тема беспокойства на счет возможного сокращения американского присутствия в Африке на фоне роста экспансии России и Китая в регионе.

Кроме уже известных фактов о российских наемниках в ЦАР, Мозамбике и Ливии приводится новая информация, о том, что российские эмиссары присматриваются к порту Бербера, который находится на территории самопровозглашенной Республики Сомалиленд, чтобы построить там военный объект на берегу Аденского залива. Также у россиян существует план постройки военно-логистического центра в Эритрее.

Фото: Cumar Hilowle Морской Порт Бербера, Сомалиленд

Относительно КНР, то данная страна наращивает свои инвестиции в десятки стран Африки и со временем может установить контроль над портами Джибути, Кении и Танзании.

Военные эксперты в США склонны полагать, что решения Пентагона о сокращении военного персонала в Африке, где находятся пять тысяч американских солдат, являются политически мотивированными, популистскими и идут в разрез с Национальной оборонной стратегией США по сдерживанию того же Китая.

Эрдоган атакует

С 26 по 29 января Эрдоган отправился в африканское турне, которое охватило сразу три страны континента – Алжир, Гамбию и Сенегал. В ходе алжирского визита Эрдоган подчеркнул, что хочет довести двусторонние отношения на самый высший уровень, особенно в сфере торговли. Уже сейчас Алжир турецкий партнер №2 в Африке.

Фото: Anadolu Agency Президент Алжира Абдельмаджид Теббоун (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствуют друг друга в аэропорту Алжира, 26 января 2020

Их торговым отношениям не мешает тот момент, что на ряд региональных проблем у сторон различные воззрения. Особенно это касается Ливии, которая также обсуждалась лидерами двух стран. Находясь в Гамбии, Эрдоган, кроме вопросов торговли, поднял тему энергетической безопасности страны, ведь 60% электроэнергии здесь генерируется турецкой Karpowership Company. И, конечно, Турцию волнует вопрос укоренения гюлленистов из FETÖ на гамбийской территории.

Пребывая в Сенегале, турецкие компании заинтересованы в добыче углеводородного сырья, и, конечно, как и в ходе прочих визитов, поднимается тема торговли. Стороны хотят довести торговый оборот до $1 млрд.

Само по себе описанное турне Эрдогана ознаменовало начало «года Африки» для турецкой торговли, который ранее анонсировал турецкий профильный министр. С 2003 по 2018 гг. экспорт из Турции в Африку уже вырос на 579% и достиг 14,4 млрд.$, но в Анкаре данную цифру считают недостаточной. В плане торговой экспансии 17 стран Африки.

Африка взялась за Ливию

После того как попытки европейских стран навести порядок в Ливии не увенчались успехом, свои силы там решили испробовать африканские страны. 31 января в Браззавиле (Республика Конго) начал работу VIII саммит Комитета высокого уровня Африканского Союза по Ливии. Лидеры 55 стран континента обсуждают пути решения ливийского конфликта.

Фото: nation-news.ru

Важнейшая проблема в данном контексте состоит в прекращении иностранного вмешательства. Об этом сказали и в ООН, указывая, что ряд «недобросовестных иностранных участников» продолжают вмешиваться в ход протекания конфликта, игнорируя соглашения, достигнутые в Берлине.

Здесь подразумеваются Турция и Россия, которые поддерживают враждующие стороны. Президент Франции Эммануэль Макрон даже открыто заявил, что турецкие военные корабли перебрасывают сирийских наемников в Ливию.

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо особый акцент делает на участие в процессе разработки «дорожной карты» ливийского урегулирования лидеров пяти арабских стран: Египта, Судана, Алжира, Туниса и Мавритании. Особенно велико здесь участие египетской стороны, которая выступает за принцип «решения африканских проблем руками африканцев».

Всё это очень важно в виду опасений африканских стран перед лицом угрозы попадания новых партий оружия из Ливии через Сахель, в различные проблемные зоны континента.

В тоже время, президент ЮАР Сирил Рамафоса, который в течение 2020 года будет председательствовать в Африканском Союзе, заявил, что конфликты в Ливии и Южном Судане станут приоритетами его деятельности, чтобы реализовать концепцию «Better Africa – Better World».

В Браззавиле африканские страны хотят согласовать конкретный временной график проведения Форума ливийского национального примирения, выборов в законодательный орган и на пост президента. Ожидается, что будет запущена «захватывающая трансформация» ливийского конфликта. Одним из проявлений этого выступила инициатива Алжира принять на своей территории Ливийский форум национального примирения, который объединит все ливийские стороны. Алжир приходит в себя после революционного года и хочет по средствам участия в решении ливийской проблемы укрепить свои пошатнувшиеся позиции в Магрибе.