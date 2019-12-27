Турецкие войска в Ливии, Китай против пиратов, Франция и новая валюта, США отзывают военных. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Россия-Турция: Ливия - вторая Сирия

26 декабря правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем направило турецкой стороне официальный запрос с просьбой оказать военную помощь. Фактически это означает подготовку Анкары к осуществлению военной интервенции, где цель - поддержка признанного международным сообществом правительства страны на фоне наступления на Триполи вооруженных частей мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.

Фото: EPA/UPG Турецкие солдаты и бронетехника недалеко от сирийской границы, Акчакале, Турция, 09 октября 2019.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что ПНС будет оказана всяческая поддержка после того, как 8-9 января 2020 года турецкий парламент проголосует за отправку войск. Ранее 21 декабря было ратифицировано ливийско-турецкое соглашение в сфере безопасности, формирующие правовые основания для турецкого военного присутствия в Ливии.

Одновременно Эрдоган прорабатывает формирование международной коалиции поддержки, в состав которой войдет Тунис, куда турецкий лидер на католическое Рождество прибыл с необъявленным визитом. Данная страна может выступить важной точкой логистической поддержки для турецкой армии в войне против Хафтара и его союзников.

В ходе встречи с президентом Туниса Каисом Саидом Эрдоган заявил, что военную помощь силам Хафтара оказывают две тысячи наемников из ЧВК Вагнера. При этом Турция не собирается терпеть ситуации, когда Россия финансирует конфликт в Ливии, несущий угрозу всему региону Средиземноморья. В ПНС считают, что Москва подогревает конфликт, чтобы затянуть его решение и повысить риски миграционной угрозы для стран ЕС. В тоже время в самом Кремле заявили, что не в состоянии контролировать всех своих граждан за рубежом, что лишний раз подтверждает наличие российских наемников в стране.

Преследуя в том числе нефтяные интересы в Ливии, Москва установила тесные контакты с Хафтаром, который несколько раз посещал Россию. Уже несколько лет он получает от россиян военную помощь, в том числе ракетные комплексы С-300 и «Калибр». Он же предоставил РФ две военные базы в Тобруке и Бенгази. Для ремонта военной техники и решения проблем логистики Россия также создала военную базу на западе Египта. В конце 2018 г. в Ливию отбыли элитные десантные подразделения из Подмосковья, а также спецназ, военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ), которым было поручено готовить кадры для армии Хафтара. В свою очередь осенью 2019 год наемников ЧВК «Вагнера» стали массово перебрасывать из других горячих точек, что указывает на вероятность превращение россиянами Ливии в «новую Сирию».

Но есть отличие: если на сирийской территории РФ и Турция избежали лобового военного столкновения, то в ливийском болоте сделать это будет крайне сложно, если вообще возможно.

Франция-Западная Африка: «зона эко»

Конец декабря 2019 года принес очень важное экономическое нововведение для стран региона Западной Африки, где проживают почти 400 млн. человек, и где наблюдается экономический бум по сравнению с другими странами континента, лежащими южнее Сахары.

Президенты Франции Эммануэль Макрон и Кот д’Ивуара Аласан Уаттара 21 декабря объявили об историческом событии в жизни региона: вместо франка КФА с июля 2020 года новой единой валютой для восьми стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) станет «Эко». Таким образом, один, как говорят здесь, пережитков французского колониального влияния – франк Французских колоний в Африке (именно так расшифровывается аббревиатура КФА) уходит в прошлое после 75 лет использования в местных финансовых системах.

Фото: elysee.fr Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара

Макрон назвал это большим шагом для написания новой страницы в отношениях Парижа с его, по большей части, бывшими колониям.

Пока новая валюта будет циркулировать лишь в Кот д’Ивуаре, Сенегале, Буркина-Фасо, Бенине, Мали, Нигере, Того и Гвинее-Бисау. Это - так называемое ядро эко. Позже планируется, что она станет общей для всех 15 стран ЭКОВАС.

Здесь следует подчеркнуть, что в тех государствах региона, где есть свои собственные валюты, ни одна из них не является свободно конвертируемой. На пути к валютной конвергенции всех стран также стоят проблемы в их финансовых системах, которые все еще очень разнородны. В настоящее время среди 15 стран ЭКОВАС, за исключением Республики Того, нет игроков, отвечающих критериям конвергенции: дефицит менее 3% ВВП, инфляция в 10% или меньше, долг менее 70% ВВП.

Что же тогда изменилось с ребрендингом франка КФА в «эко»? Во-первых, теперь члены «зоны эко» не обязаны держать 50% своих валютных резервов на операционном счету во французском казначействе. Во-вторых, Париж покидает органы валютного управления стран региона - такие, как Центральный банк стран Западной Африки, банковскую комиссию и совет по монетарной политике. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева поприветствовала данную крупную реформу франка КФА в странах западноафриканского экономического блока. Франция тоже получает выигрыш от реформы, ведь теперь ее не будут считать неоколониальной силой, хотя она сохранит мощные инструменты влияния в экономике стран региона.

Банк Франции будет оставаться гарантом конвертируемости эко и евро, с которым будет сохранен фиксированный паритет. Одновременно франк КФА сохранится в качестве платежной единицы в шести странах Центральной Африки, что в будущем усложнит расширение ЭКОВАС и закрепит экономическую разнородность стран континента.

США-Африка: сворачивание военной поддержки

В Пентагоне рассматривается план по радикальному сокращению численности американских войск на Африканском континенте, где размещены более 4 тысячи американских военнослужащих. По данным издания The New York Times, министр обороны Марк Эспер изучает предложения о значительном уменьшении численности американских военных, прежде всего в Западной Африке.

Фото: US Army Africa Американский военный инструктор в Сиерра-Леоне

Здесь только недавно в районе Агадеса (Республика Нигер) была открыта база БПЛА стоимостью более $110 млн. Однако теперь ее будущее туманно. Это может привести к ослаблению позиций Франции, ведущей войны с джихадистами в данной части мира.

Более того, инициатива Эспера наталкивается на сопротивление генерала Стивена Таунсенда, командующего АФРИКОМ, который считает, что на фоне экономического и военного усиления Китая и России в Африке уменьшение американского присутствия здесь не обоснованно. Ведь Пентагон планирует сконцентрироваться на сдерживании именно китайской и российской угрозы. Тем более что на уровне Госдепартамента США только в ноябре 2019 года была озвучена новая инициатива по борьбе с «возрождающимся в Западной Африке Исламским государством».

Но Эспер, в случае с озвученной идее перегруппировки американских сил в мире, не более чем исполнитель предвыборного тезиса президента Трампа о том, что необходимо завершить «бесконечные войны».

Сворачивание военных активностей в регионе может быть одобрено уже в январе 2020 года, когда Объединенное командование вооруженных сил США представит соответствующий план. Пока же, по словам спикера АФРИКОМ, американские военные продолжают решать возложенные на них в Африке задачи, в том числе по борьбе с международным терроризмом.

Также продолжается усиление американских партнеров в регионе. К примеру, спецназовцы Джибути получили в свое распоряжение 54 внедорожника Humwee стоимостью $31 млн. В виду роста здесь китайского влияния эти меры осуществляются Вашингтоном для уменьшения зависимости стратегически важной для США страны. Вслед за открытием военной базы Пекин планирует установить контроль над портовой инфраструктурой данной республики Африканского Рога.

Китай-Африка: пираты против колонизаторов

После завершения турне в Уганду, Республику Конго и Сенегал член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи указал, что Китай как крупнейшая развивающаяся страна мира очень хорошо понимает потребности Африки - континента с наибольшим числом развивающихся стран.

Фото: EPA/UPG

Особое внимание в Пекине уделяют подготовке к вступлению в силу Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая делает для китайцев регион «землей надежды». В КНР ведется работа к подготовке празднования в 2020 году двадцатилетия основания Форума сотрудничества Китай-Африка (FOCAC). В данном ключе крепнущая китайско-африканская дружба омрачается обвинениями в адрес китайцев по части неоколониальных устремлений. Есть силы, сеющие раздор между сторонами. Хотя Пекин декларирует, что его партнерство с Африкой не нацелено против третьих стран.

Тем не менее китайцы в Африке конкурируют не только с развитыми странами Запада, но и с азиатскими державами. Стоит указать, что 24 декабря консорциум, образованный China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) и китайской компанией China Wengfu Group, подписал договор генерального подряда на строительство фосфорнокислотного завода с египетской компанией Phosphate Misr в Абу Тартуре (провинция Вади эль-Гадид). Сумма контракта – около миллиарда долларов. Китайцы активно закрепляются в секторе производства минеральных удобрений Египта, который ранее планировал сделать основным экспортным рынком сбыта своей продукции Индию.

В свою очередь, попытки Китая закрепится в Габоне и расширить там свое присутствие, особенно в секторах энергетики, лесного хозяйства и рыбной ловли, нравятся далеко не всем.

22 декабря четверо граждан КНР, работавших в рыболовецкой компании «Сигапече», были похищены пиратами, которые ограбили два судна компании в водах у порта Овендо в Либревиле, столице Габона. Данный инцидент в день визита делегации Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая во главе с заместителем председателя ВК НПКСК Шао Хуном выглядит уже совсем не как простой криминал.