В Казахстане потерпел крушение рейс авиакомпании Bek Ai "Алматы – Нурсултан". На борту самолета Fokker 100 было 93 пассажира и 5 членов экипажа, пишет Liga.net.

Авария произошла вскоре после взлета – борт начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего врезался в двухэтажное здание.

Обновление 9:20. Вначале сообщалось о смерти 15 человек (14 на месте и один в больнице), но позднее МВД Казахстана сообщило о 12 погибших и 49 травмированных. Среди пострадавших – 8 детей.

"На пульт 103 поступил вызов в 7:43, выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (Талгарский, Илийский район) — пять бригад Талгарского района, шесть бригад Илийского района, две бригады села Боролдай, три бригады Енбекшиказахского района. Задействованы 35 бригад города Алматы. Направлены две нейрохирургические бригады. В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В МВД Казахстана также добавили, что на борту были два гражданина Украины, один Кыргызстана и один Китая – они живы.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 до выяснения причин аварии.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.