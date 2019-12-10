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В Южной Америке разбился военный самолет с 38 людьми на борту

Борт следовал на научно-исследовательскую станцию в Антарктиде. 

В Южной Америке разбился военный самолет с 38 людьми на борту
Фото: militarytimes.com

Чилийский военный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился с 38 людьми на борту. Из них 17 - члены экипажа, остальные 21 были пассажирами, пишет РБК.

Самолет следовал в Антарктиду и должен был доставить на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат оборудование и персонал. Вначале борт пропал с радаров, сообщения от него не поступали более семи часов.

ВВС Чили заявляли, что у С-130 было достаточно топлива, чтобы продолжать полет, однако вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение. Власти Чили отправили военных на поиски выживших. 

Станция Артуро Прат - научно-исследовательская станция Чили, основанная в 1947 году. Является одной из самых давних на континенте. Размещена на о. Гринвич Южных Шетландских островов. 

Напомним, 6 декабря в Египте из-за внезапной технический проблемы потерпел крушение истребитель МиГ-29, поставленный из России. Пилот успел выпрыгнуть с парашютом. 

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