Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
ГлавнаяМир

Польша поддерживает продолжение санкций против России

Россия должна выйти с Донбасса.

Польша поддерживает продолжение санкций против России
Фото: Rmf24

Санкции Европейского Союза против России следует продлить на следующие полгода.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Польское радио.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали бы предпосылкой изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности", - сказал глава польского МИД на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом.

Ранее против смягчения санкций ЕС в отношении России выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Напомним, Европейский Союз применил экономические санкции против России во второй половине 2014 года в ответ на агрессию РФ на востоке Украины. С тех пор эти ограничения продолжались на очередные полгода.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также