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Евросоюз создаст свой аналог американского "акта Магнитского"

Свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

Евросоюз создаст свой аналог американского "акта Магнитского"
Фото: EPA/UPG

В Евросоюзе планируют создать санкционный механизм в сфере прав человека, аналогичный "акту Магнитского" в США.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Голос Америки.

Он назвал будущий санкционный режим "всеобъемлющим", добавив, что руководство Евросоюза единогласно одобрило идею. В ближайшее время служба ЕС по иностранным делам и политике безопасности начнет работу по подготовке соответствующей документации.

"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определил круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

В сентябре 2018 комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского".

Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. Его арестовали в 2009 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год после ареста Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина». Официальной версией смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Правозащитники обвиняют руководство СИЗО в намеренном неоказании медицинской помощи Магнитскому и сокрытии действительных причин его смерти.

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