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США расширили санкционный список в отношении России в рамках "закона Магнитского"

Количество лиц в списке санкций в рамках "акта Магнитского" достигло 55.

США расширили санкционный список в отношении России в рамках "закона Магнитского"
Фото: kp.ua

Министерство финансов США ввело санкции в отношении россиян из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, а также причастных нарушениям прав человека в России. Ограничительные меры введены в соответствии с законом Магнитского.

Всего в обновленный список Минфина попали пятеро человек: Руслан Геремеев, Абуйдаз Висмурадов, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев и Елена Трикули. Кроме того, санкции введены в отношении специального отряда быстрого реагирования "Терек", передает Радио Свобода.

Висмурадов возглавляет охрану Кадырова и командует "Тереком". Кадыров ранее писал, что знаком с Висмурадовым с детства.

Геремеев – в прошлом командир "Терека" и роты батальона "Север". СМИ сообщали, что его считают причастным к организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в феврале 2015 года.

Коссиев – бывший начальник колонии №7 в Карелии. Он стал известен после заявления активиста Ильдара Дадина об избиениях во время отбывания срока. Коссиев – один из обвиняемых по делу о пытках заключенных. Судебный процесс начался в конце 2018 года.

Карлов является сотрудником Следственного комитета России. Он рассматривал жалобы по делу юриста фонда Hermitage Capital Сегея Магнитского.

Трикуля – следователь, отказавшаяся возбуждать уголовное дело в отношении причастных к гибели Магнитского.

В результате наложения санкций любая собственность попавших под ограничения лиц и соглашения с ними в США блокируются. Сейчас количество лиц в списке санкций в рамках "акта Магнитского" достигло 55.

"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определил круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

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