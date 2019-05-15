Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году.

Об этом сообщил представитель атомного агентства Ирана в интервью информационному агентству ИСНА в среду, 15 мая, передает DW.

На прошлой неделе Иран уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. По словам представителя иранского атомного агентства, Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Анонсированные Ираном действия, судя по всему, не нарушают основных условий ядерной сделки, но Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня.

По условиям договора, Иран может обогащать уран не более чем до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90 процентов, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20 процентов, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

В конце января 2019 года сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.