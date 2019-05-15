Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
ГлавнаяМир

Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки

Тегеран выдвинул ультиматум о защите иранской экономики от американских санкций.

Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки

Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году.

Об этом сообщил представитель атомного агентства Ирана в интервью информационному агентству ИСНА в среду, 15 мая, передает DW.

На прошлой неделе Иран уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. По словам представителя иранского атомного агентства, Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Анонсированные Ираном действия, судя по всему, не нарушают основных условий ядерной сделки, но Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня.

По условиям договора, Иран может обогащать уран не более чем до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90 процентов, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20 процентов, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

В конце января 2019  года сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также