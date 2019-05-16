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Один из лидеров баскской группировки ЭТА задержан после 16 лет в бегах

Испанские власти пытались найти Тернеру с 2002 года.

Один из лидеров баскской группировки ЭТА задержан после 16 лет в бегах
Хосу Тернера в 2002 году
Фото: EPA/UPG

Один из бывших лидеров баскской группировки ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna, "Страна басков и свобода") Хосе Антонио Уррутикоечеа, он же Хосу Тернера, был задержан во Франции в четверг. Он прятался от правоохранительных органов более 16 лет, пишет The Local.

Его обнаружили в коммуне Салланш во Французских Альпах.

Испанские власти пытались найти Тернеру с 2002 года, его связывают с нападением на полицейские казармы в Сарагосе в декабре 1987 года. Тогда погибли 11 человек, в том числе пять детей.

Именно Тернера, который, как считают, серьезно болен, записал в мае 2018 года обращение о роспуске ЭТА.

В 2017 году ЭТА начала разоружение, положив конец более чем 40-летней вооруженной борьбы.

За это время боевики ЭТА убили около 850 человек. Первой известной жертвой организации стал глава тайной франкистской полиции Мелитон Мансанас, которого застрелили в 1968 году в баскском порту Сан-Себастьян.

Группировка в течение десятилетий вела борьбу на территории Испании и Франции за создание отдельного баскского государства по обе стороны Пиренейских гор.

Один из последних лидеров группировки ЭТА Микель Ирасторза был задержан на юго-западе Франции в ноябре 2016 года.

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