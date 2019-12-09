Глава МИД Германии выступил против смягчения санкций ЕС в отношении России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит причин для снятия наложенных Евросоюзом экономических санкций против России.

По его словам, Москва должна внести свой вклад в прекращение войны на Донбассе для улучшения российско-европейских отношений.

"Люди в Восточной Украине слишком долго ждут, чтобы там наступил мир. Пока нет оснований выступать против политики санкций ЕС", - написал Маас в Twitter.

На саммите ЕС, который состоится 12 декабря, смягчения экономических санкций ЕС в отношении России не планируется.

Напомним, санкции ЕС против России были введены в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и роль России в конфликте на Донбассе. Впоследствии эти санкции расширялись. Летом 2019 ЕС продлил действие ограничительных мер до 31 января 2020 года.

Ожидается, что во время саммита 12 декабря главы государств и правительств стран-членов ЕС согласуют продление санкций против России.