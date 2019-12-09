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НАБУ проводит обыски в одесской мэрии

Обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности.

НАБУ проводит обыски в одесской мэрии
Фото: odessa-life.od.ua

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Одесской мэрии. Об этом сообщает одесский портал "Думская" в телеграмме.

Отмечается, что обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности. Позже ресурс уточнил, что обыски проводит именно НАБУ.

"Уточняем: обыски проводит НАБУ. В рамках какого уголовного производства, пока не известно", - отмечается в сообщении.

Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).

Следователей интересовало погашение долга КП за счет городского бюджета. Чиновники мэрии (возможно, в сговоре с коммерческими структурами) могли присвоить почти 100 млн гривен во время погашения искусственной кредитной задолженности коммерческому банку.

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