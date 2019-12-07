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Зеленский объявил национальный траур по погибшим в Одессе

Страшный пожар привел к гибели не меньше 8 человек.

Зеленский объявил национальный траур по погибшим в Одессе
Фото: dt.ua

Президент Владимир Зеленский объявил национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Об этом говорится в указе №892/2019 от 7 декабря.

"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна. Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гулянья", - сообщил Зеленский в фейсбуке.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

По состоянию на 7 декабря, установлены личности троих из семи погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко (она скончалась в больнице), преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль. Восьмая жертва пожара - спасатель Сергей Шатохин, который умер в больнице от полученных травм через три дня после пожара.

Последний раз траур в Украине объявляли 3 марта 2017 года после гибели людей на шахте "Степная".

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