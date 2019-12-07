В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
​Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
​Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
ГлавнаяПолитика

Зеленский проводит закрытое заседание СНБО

Президент созвал заседание накануне нормандского саммита.

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне саммита в нормандской формате. Об этом говорится на сайте главы государства.

Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе президента.

Напомним, 3 декабря состоялось координационное совещание с участием Зеленского в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В ОП написали, что Зеленский высказал четкую позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

4 декабря президент Владимир Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и попросил у них поддержки в реализации мирных инициатив Украины в ходе "нормандского саммита".

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также