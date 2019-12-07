В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
​Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
​Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акций

Улицы столицы будут патрулировать три тысячи правоохранителей.

В Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акций
Фото: Макс Требухов

В Киеве накануне встречи в нормандском формате, 8 и 9 декабря, состоится пять массовых акций. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Поступило четыре сообщения и одна информация из интернета от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы. Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек", - говорится в сообщении.

В связи с этим к охране безопасности в Киеве привлекут три тысячи правоохранителей: полицейских, нацгвардейцев, спасателей, взрывотехников и кинологов.

В МВД подчеркнули, что провели встречи с организаторами акций.

Отмечается, что Крещатик будет открыт для проезда транспорта.

Ранее "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря, чтобы "продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину".

Также сообщалось, что перед "нормандским саммитом" в субботу Зеленский проведет закрытое заседание СНБО.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также