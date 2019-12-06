Зоряна Скалецька: "В міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися"
Зоряна Скалецька: "В міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися"
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
В Украине с 1 марта могут отменить выезд в Россию без загранпаспорта
В Украине с 1 марта могут отменить выезд в Россию без загранпаспорта
ГлавнаяОбществоВойна

В Богдановке демонтировали последние фортификационные сооружения

7 декабря ОБСЕ начнет верификацию результатов завершения процесса разведения сил и средств.

В Богдановке демонтировали последние фортификационные сооружения
Фото: Макс Левин

На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, всего было демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

Кроме того, спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.

Отмечается, что 7 декабря начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

13 ноября началось разминирование территорий на этом участке разведения войск. Планировалось, что на этот процесс уйдет до семи суток. 21 ноября разминирование в Петровском завершилось и начался демонтаж фортификационных сооружений.

Как сообщалось, разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также