На участке отвода войск в Петровском завершили разминирование

В Петровском Донецкой области, на участке отвода сил и средств №3, завершилось разминирование территорий. Все необходимые для этого работы были окончены еще 20 ноября, сообщил "Радио Донбасс. Реалии" пресс-офицер 128-й ОГШБр Богдан Петрик.

"20 ноября до 12:00 закончилось разминирование. Сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - пояснил он.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

13 ноября началось разминирование территорий на этом участке разведения войск. Планировалось, что на этот процесс уйдет до семи суток.

С 13 по 18 ноября за время работ по разминированию возле н.п. Петровское-Богдановка Донецкой области пиротехники ГосЧС нашли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.