Мужчина организовал у себя в квартире склад наркоты.

В Харькове задержали 40-летнего закладчика, у которого изъяли много разных наркотиков на общую сумму около пяти миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Оперативники установили, что задержанный является закладчиком интернет-магазина. По месту жительства мужчина устроил «склад» этого магазина.

Во время обысков правоохранители изъяли килограмм амфетамина, 3 кг психотропного вещества PVP, 150 гр мефидрона, около 500 таблеток экстази, 100 гр МДМА, около 2 кг каннабиса, а также ЛСД, кокаин, галлюциногены и т.д.. Стоимость изъятого на «черном» рынке составляет около пяти миллионов гривен.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Полицейские установили, что информацию о местах «закладок» задержанный получал через оператора интернет-магазина. С представителем наркомагазтина он вел переписку в мессенджере.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Изъятое направлено на исследование. Полицейские устанавливают источник и канал поставки наркотиков. Также устанавливаются организаторы интернет-магазина и другие возможные причастрные к этой деятельности.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Напомним, в Луганской области задержали поставщиков марихуаны на оккупированные территории. В состав группы входили жители Старобельского района, большую часть из которых составляли женщины. Во время проведения одновременных обысков по месту жительства членов группировки, было изъято около 6 кг каннабиса, мобильные телефоны и более 35 тыс. гривен.