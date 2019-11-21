В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат

Взорвали банкомат в селе Черкасская Лозовая.

Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Черкасская Лозовая возле Харькова ночью 21 ноября взорвали банкомат.

Как сообщает пресс-служба полиции, информация о взрыве в здании на улице Первого Мая поступила в 03:15.

Полицейские установили, что банкомат подорвали при помощи самодельного взрывного устройства. Грабители не известны, сумма убытков пока не установлена.

Происшествие зафиксировали в полицейской базе, будет открыто уголовное производство.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. Предыдущее ограбление произошло в конце сентября на Клочковской улице на окраине Харькова

Поймать грабителей до сих пор не удалось.

В то же время полицейским из Днепра в октябре удалось задержать банду, которая почти год подрывала банкоматы в этом регионе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также