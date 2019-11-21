Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Черкасская Лозовая возле Харькова ночью 21 ноября взорвали банкомат.

Как сообщает пресс-служба полиции, информация о взрыве в здании на улице Первого Мая поступила в 03:15.

Полицейские установили, что банкомат подорвали при помощи самодельного взрывного устройства. Грабители не известны, сумма убытков пока не установлена.

Происшествие зафиксировали в полицейской базе, будет открыто уголовное производство.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. Предыдущее ограбление произошло в конце сентября на Клочковской улице на окраине Харькова.

Поймать грабителей до сих пор не удалось.

В то же время полицейским из Днепра в октябре удалось задержать банду, которая почти год подрывала банкоматы в этом регионе.