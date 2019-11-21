​В штабе ООС опровергли данные ОБСЕ о взрывах на участке разведения на Донбассе

В штабе Операции объединенных сил опровергли данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о взрывах на участке разведения в районе Петровского.

Об этом говорится на странице ООС в фейсбуке.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 20 ноября говорилось: "19 ноября со своей позиции примерно в 2 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели видели не менее 10 саперов из неподконтрольных правительству районов в микроавтобусе и грузовике, которые направлялись в сторону участка разведения. Находясь там же, команда СММ слышала 22 взрыва неопределенного происхождения в 3–5 км к юго-юго-западу (по оценке, на участке разведения)".

Однако украинские офицеры центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, которые круглосуточно находятся на пунктах наблюдения возле участка разведения, никаких взрывов не видели.

Военные считают, что взрывы произошли намного дальше - минимум в 2-2,5 раза от указанного в отчете места. Это косвенно подтверждается тем, что в это же время другой патруль ОБСЕ тоже слышал взрывы, но вне зоны разведения.

"Также в отчете есть информация, что незадолго до взрывов на участок разведения №3 прибыли 10 саперов ВФ РФ. А уже через некоторое время состоялись указанные в отчете взрывы. Поэтому, не исключается возможность подрыва саперами ВФ РФ, без уведомления СММ ОБСЕ, найденных взрывчатых предметов (мин, снарядов и т.п.) неподалеку от участка разведения №3 Петровское, в том числе с целью дискредитации ВС Украины", - заявили украинские военные.

В штабе подчеркнули, что без визуального наблюдения момента взрыва и измерения времени поступления звука невозможно определить место взрыва, поэтому данные наблюдателей ОБСЕ не являются действительными.

"Исходя из вышеизложенного, предположение патруля СММ относительно взрывов в пределах участка разведение сил и средств не подтверждается (опровергается). Учитывая вышесказанное и с целью исключения человеческого фактора, приобретает актуальность вопрос о фиксации нарушений техническими средствами наблюдения и фиксации", - отметили в штабе.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9-11 ноября состоялось разведение сил и средств.

13 ноября началось разминирование территорий.