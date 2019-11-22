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В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв

По предварительной информации, в шахте лифта сдетонировало неизвестное устройство. 

В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве на улице Олеся Гончара около 23:00 21 ноября произошел взрыв в подъезде жилого дома. Никто не пострадал, но внутри повредилась внутренняя отделка.

На месте происшествия нашли деформированные металлические фрагменты, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Участковые провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жителей дома. Также они изъяли деформированные металлические фрагменты, которые отправили на экспертизу", - уточнили правоохранители.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причастных к взрыву.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как пишет "Информатор", взрыв произошел в шахте лифта. Что именно взорвалось - неизвестно.

"О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход в лифт - лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен", - добавили в СМИ.

Напомним, в октябре в центре Киева возле жилого дома взорвалась граната, в результате чего погибли два человека. Один из них - ветеран АТО Виктор Дегтярев. Вторым погибшим оказался охранник офисного здания. 

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