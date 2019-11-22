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ЕСПЧ обязал Украину выплатить почти 25 000 евро двоим бывшим заключенным

Во время содержания в местах лишения воли их права были нарушены. 

ЕСПЧ обязал Украину выплатить почти 25 000 евро двоим бывшим заключенным
Фото: EPA/UPG

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в двух исках, поданных бывшими заключенными. Государство должно выплатить 10 000 евро в первом случае и почти 15 000 евро во втором, пишет Укринформ

В деле "Смилянская против Украины" суд признал нарушения прав человека во время содержания в СИЗО, в том числе и из-за неоказания медицинской помощи.

Подозреваемая в незаконном распространении и хранении наркотиков находилась в следственном изоляторе Харькова с января по ноябрь 2011 год. Ее дело суд продолжает рассматривать до сих пор.

В деле "Мельник против Украины" ЕСПЧ признал нарушения прав человека в части ненадлежащего поведения с заключенным в отделении милиции и неэффективного ведения следствия. Также установлено, что заключенный находился в плохих условиях содержания в колонии и его вынуждали признать вину за преступление. Заявитель был признан виновным в ограблении, которое произошло в Киеве в 2007. В июне 2018 он освободился из мест лишения свободы.

Кроме 12 000 евро нематериальных убытков, Украина должна выплатить ему 2760 евро судебных трат и 30 евро компенсации за услуги почты. 

Напомним, в марте 2019 ЕСПЧ принял решение по делу пожизненно осужденного украинца Владимира Петухова. ЕСПЧ решительно осудил практику пожизненных приговоров, так как "в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания".

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