"УЗ" пустит поезд "Киев-Рахов" через Черновцы

Начиная с 8 декабря поезд №357/358 "Киев-Рахов" будет курсировать через Черновцы.

"Это уже третий поезд, который соединит столицу Украины с Черновцами", - сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

Также отмечается, что благодаря новому маршруту поезда №357/358 "Киев-Рахов" жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов на следующий день в 09:22. В Черновцах он будет делать остановку в 04:20.

Обратно поезд будет отправляться о 11:18 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 6:32. Остановка в Черновцах запланирована в 17:15.

Сейчас из Киева в Черновцы курсируют поезда №7/8 и №117/118.