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В аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шасси

Оба суда принадлежат турецким компаниям.

В международном аэропорту "Одесса" в четверг, 21 ноября, два самолета повредили передние стойки шасси.Об этом пишет Думская.

Утром частный самолет одной из турецких авиакомпаний заблокировал взлетно-посадочную полосу. У самолета на взлете подломилась стойка шасси.

Фото: Думская

Самолет Gulfstream G150 выполнял частный рейс в Дубаи, взлет должен был состояться в 11:25. Из-за аварии аэропорт временно не принимал и не отправлял воздушные рейсы. Проводилась эвакуация борта со взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт возобновил работу в 14:00.

Вечером Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса, после касания подломил переднюю стойку шасси.

Фото: Думская

Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

"Летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к такому результату (поломке, - ред.). Полоса, как отмечают в аэропорту, находится в исправном состоянии", - отмечает издание.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге. Пострадавших в результате инцидента нет. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе, которая заблокирована, отмечает Думская.

О ЧП в аэропорту Одессы сообщил также общественный деятель и адвокат, депутат Одесского горсовета 5-го созыва Максим Болдин.

"Две поломанные передние стойки за день-это слишком!!! Вот кто к нам полетит??? Утром Гольфстрим на Дубаи на взлёте, вечером Турецкий Боинг на посадке! Жесть!", – написал он на своей странице в фейсбуке и выложил фотографии поврежденного турецкого Боинга на полосе одесского аэропорта.

Напомним, в начале октября в аэропорту Одессы из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов.

18 ноября аэропорт "Одесса" перенаправил один самолет в Киев и задержал 4 рейса из-за тумана.

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