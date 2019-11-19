В Одессе пассажирка получила травмы, выпав на ходу из маршрутки

Женщина госпитализирована с сотрясением мозга, забитой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

Одесская полиция выясняет обстоятельства травмирования пассажирки маршрутного такси, которая выпала из нее во время движения.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Степовая в г. Одессе. Предварительно установлено, что женщина выпала из салона маршрутки во время движения автомобиля. В результате 38-летняя потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, забитой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра", - говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе женщина выпала из переполненной маршрутки. Пострадавшая получила сильную черепно-мозговую травму и через неделю скончалась в больнице.