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Украинцам могут разрешить менять отчества

В парламенте снова появился соответствующий законопроект. 

Украинцам могут разрешить менять отчества
Фото: from-ua.com

Народные депутаты от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект, позволяющий украинцам поменять отчество. Документ был получен для ознакомления 19 ноября, говорится на сайте парламента.

В объяснительной записке говорится, что нынешнее законодательство позволяет свободно менять имя и фамилию, но не предусматривает права на смену отчества по своему усмотрению. Это, по мнению инициаторов документа, нарушает 21 и 22 статьи Конституции. 

Кроме этого, Европейский суд по правам человека в деле "Гарнага против Украины" в 2013 году постановил, что эта брешь в законодательстве нарушает 8 Конвенцию про защиту прав человека и основоположных свобод из-за того, что положения законодательства Украины, регулирующие вопросы смены отчества, сформулированы нечетко.

"С целью выполнения указанного решения Европейского суда по правам человека и недопущения аналогичного нарушения в будущем есть необходимость внести изменения в законодательство Украины, а именно в статью 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного  кодекса", - говорится в записке.

Инициаторами законопроекта стали 13 парламентариев: Владимир Ватрас, Валерий Божик, Павел Павлиш, Максим Дырдин, Николай Стефанчук, Игорь Фрис, Иван Калаур, Ирина Венедиктова, Михаил Новиков, Александр Мережко, Роман Бабий, Сергей Демченко и Андрей Костин.

Напомним, в 2016 году парламент принял в первом чтении законопроект, который разрешал бы менять отчество.

Он тоже был разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека в деле "Гарнага против Украины" от 16 мая 2013 года. До второго чтения документ так и не дошел и был отправлен на рассмотрение Рады IX созыва, которая отклонила его в октябре 2019. 

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