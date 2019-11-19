В запорожской квартире нашли мертвой семью из трех человек

На телах супругов были найдены с телесными повреждениями, а их сын - повешенным.

В одной из квартир Запорожья нашли тела супругов и их сына.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Запорожской области.

В Днепровский отдел поступило сообщение от женщины 1977 года о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников. В квартире обнаружили тело женщины 1961 года рождения, тело мужчины 1959 года рождения, а также их сына 1994 года рождения.

"Предварительно установлено, что на телах супругов имеющиеся телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства", - рассказала заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

Напомним, в ноябре суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие - мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца. Кроме того, в октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.