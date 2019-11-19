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Мэру Дрогобыча объявили подозрение в избиении активиста

Инцидент произошел в июле 2018 года.

Мэру Дрогобыча объявили подозрение в избиении активиста
Тарас Кучма

18 ноября прокурор Львовской области Ирина Диденко объявила мэру Дрогобыча Тарасу Кучме о подозрении в избиении местного жителя. Об этом сообщается на фейсбуке прокуратуры Львовской области.

"Городскому голове во Львовской области Ирина Диденко объявила о подозрении за избиение человека. Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 года во время совещания в сессионном зале Дрогобычского горсовета", - отмечается в сообщении.

Между мэром Дрогобыча и одним из присутствующих граждан возникла перепалка, после чего Тарас Кучма несколько раз кулаками ударил потерпевшего, что привело к незначительным травмам.

Такие действия чиновника квалифицировали по признакам части первой статьи 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

Напомним, 8 ноября в Киеве напали на антикоррупционного активиста, члена правления общественной организации "Стейтвотч" Александра Леменова, который также входит в состав одной из кадровых комиссий ГПУ и участвует в процессе переаттестации прокуроров.

На него напали два человека. Сначала ударили в голову сзади, потом брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

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