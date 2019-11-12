В Киевской области полицейский помогал водителям избежать ответственности за серьезные нарушения

Правоохранители разоблачили сотрудника Вышгородского отдела полиции, который помогал водителям избежать ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В течение 2018 года работник Вышгородского отдела полиции ГУ ЧП в Киевской области, имея доступ к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", вносил в систему ложные сведения о закрытии административных производств в отношении лиц, привлеченных в законном порядке к ответственности по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)", - отметили в прокуратуре.

Таким образом полицейский помогал водителям избежать запрета на управление транспортным средством.

В ходе следствия задокументировано несколько фактов внесения полицейским ложных сведений в Информационный портал. Ему сообщено в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.362 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением)

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения.

Напомним, в Харькове 22-летний полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции.