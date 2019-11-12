В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В России суд приговорил крымчан по "делу Хизб ут-Тахрир" к колонии строгого режима

Их обвиняли в терроризме и покушении на захват власти. 

Фото: krymr.com

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому делу Хизб ут-Тахрир. Им инкриминировали участие в "ялтинской ячейке террористической организации" и "покушение на захват власти в стране", передает "Интерфакс-Украина".

Наибольший срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана Россией террористической в 2003 году. Все шестеро фигурантов были задержаны в феврале-апреле 2016 года на территории Крыма. 

Напомним, в 2016 году оккупационная власть Крыма начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир". 

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев был приговорен к 12 годам, еще трое - к 5 годам лишения свободы. 

8 ноября шесть обвиняемых в терроризме крымчан выступили в суде Ростова-на-Дону с последним словом. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также