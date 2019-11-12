В России суд приговорил крымчан по "делу Хизб ут-Тахрир" к колонии строгого режима

Их обвиняли в терроризме и покушении на захват власти.

Фото: krymr.com

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому делу Хизб ут-Тахрир. Им инкриминировали участие в "ялтинской ячейке террористической организации" и "покушение на захват власти в стране", передает "Интерфакс-Украина".

Наибольший срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана Россией террористической в 2003 году. Все шестеро фигурантов были задержаны в феврале-апреле 2016 года на территории Крыма.

Напомним, в 2016 году оккупационная власть Крыма начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир".

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев был приговорен к 12 годам, еще трое - к 5 годам лишения свободы.

8 ноября шесть обвиняемых в терроризме крымчан выступили в суде Ростова-на-Дону с последним словом.