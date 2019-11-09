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Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма

Дрон подлетал к району дислокации российских С-400 на полуострове.

Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Global Hawk
Фото: wikipedia.org

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу, 8 ноября, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым.

Беспилотник подлетал к району дислокации зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму, передает российский Интерфакс.

"Американский дальний беспилотник с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в течение около семи часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья РФ, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи", - говорится в сообщении.

Фото: https://twitter.com/ua4wiy_

По этому маршруту дрон совершил в общей сложности пять пролетов на высоте 16 тыс. метров.

К югу от Севастополя, где размещен дивизион российских зенитных ракетных систем С-400, американский беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 25 км.

Также в пятницу этот беспилотник в течение более пяти часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе. Дрон осуществил не менее трех подлетов на расстояние 36-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Фото: https://twitter.com/ua4wiy_

Напомним, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk проводил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым в январе 2019 года.

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