В аэропорту "Львов" из-за погодных условий и техпроблем отменили три авиарейса, еще два задержали

В международном аэропорту "Львов" отменили три авиарейса и задержали два рейса из-за погодных условий и технических проблем одной из авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отменены рейсы LO 758 "Львов - Варшава", EG 278 "Львов - Неаполь" и EG 298 "Львов - Венеция".

Задерживаются по состоянию на 18:20 авиарейсы PQ 142 "Львов - Киев" и EG 224 "Львов - Милан".

Отмечается, что во Львове сильный туман.

Напомним, 26 октября в аэропорту "Львов" также отменили и задержали ряд рейсов из-за сильного тумана.