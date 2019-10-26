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Из-за тумана аэропорт "Львов" отменил рейсы

Видимость в тумане - 200-500 метров.

Из-за тумана аэропорт "Львов" отменил рейсы
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"

Международный аэропорт "Львов" в связи с сильным туманом отменил и задержал ряд рейсов в субботу, 26 октября. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Так, в связи с погодными условиями был отменен рейс WZZ6735 по маршруту Львов-Братислава. Авиарейсы WZZ1295 (Катовице-Львов) и RYR5438 (Дюссельдорф-Львов) были перенаправлены в аэропорт "Борисполь".

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживается рейс HY441 (Стамбул-Львов). Рейс из Стамбула задержался до 11:00. В связи с поздним прибытием самолета из предыдущего рейса до 13:45 задерживается рейс THY442 (Львов-Стамбул).

По данным ГосЧС, видимость в тумане во Львовской области в субботу составляет 200-500 метров. 

Ранее сообщалось, что в аэропортах "Киев" и "Борисполь" отменили 16 рейсов из-за тумана.

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