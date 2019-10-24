Украинцы признаны самыми бедными в Европе
Украинцы признаны самыми бедными в Европе
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

За сутки в Киеве зафиксировали 289 ДТП

В городе сильный туман, патрульные призывают соблюдать ПДД.

За сутки в Киеве зафиксировали 289 ДТП
Фото: Макс Требухов

За минувшие сутки на спецлинию "102" поступило 289 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители напомнили, что в городе сильный туман и призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

"Учитывая погодные условия, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния, а также придерживаться следующих советов: уменьшите скорость, она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров, скорость должна быть не более 10 км/ч; едьте спокойно, старайтесь обойтись без обгонов и опережений; держите дистанцию, и чем больше она будет, тем лучше;  обозначьте себя - включите ближний свет фар, идеальным будет наличие противотуманок, но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы", - говорится в сообщении.

Напомним, больше недели киевляне и вся Украина паникуют из-за качества воздуха. Подробнее читайте в материале LB.ua "Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также