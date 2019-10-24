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В пятницу в Киеве сохранится прохладная погода и туман

Температура днем - до 16 градусов тепла.

В пятницу в Киеве сохранится прохладная погода и туман
Фото: Макс Требухов

25 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, в Закарпатье +2…+7 градусов; днем +15…+22 градуса, в Хмельницкой области +13…+18 градусов. В Карпатах без осадков, туман, температура ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

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Источник: "Українські новини"
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