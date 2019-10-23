С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил возле Водяного, Пищевика, Павлополя, Лебединского, Песков, Тарамчука и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево, Луганского и Крымского.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, два получили ранения и один - боевую травму.