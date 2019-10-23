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В пригороде Киева похитили младенца

В регионе объявлен план-перехват.

В поселке Коцюбинское, которое расположено внутри Киева, похитили младенца.

Как сообщает паблик "Киев оперативный", похитительница связалась с матерью ребенка по вайберу, ее контакты нашла в группе помощи мамам. Утром 23 октября она приехала познакомиться, после чего они пошли вместе с ребенком на почту.

Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, а когда вышла - женщины с малышом не оказалось.

Полиция Киевской области подтвердила эту информацию, в регионе начали план-перехват.

Ребенок был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.

Женщина приехала на серебристом Daewoo Lanos.

Напомним, в октябре 2017 года на севере Киева 20-летняя женщина украла с территории детского сада двухмесячного ребенка. Отец пришел забирать старшую дочь и оставил коляску с младшей девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

Похитительницу задержали и отправили под суд.

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