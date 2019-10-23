Что нужно знать о холодильниках Samsung?

Любой крупный интернет-магазин по продаже бытовой техники имеет на своем сайте каталог холодильников Самсунг. Их популярность среди покупателей обусловлена высоким качеством сборки и функциональностью в комбинации с приемлемой стоимостью.

Этот корейский производитель предлагает широкий выбор моделей, отличающихся габаритами, назначением, дизайном и другими факторами. Чтобы облегчить выбор холодильника бренда Samsung, достаточно узнать немного об их особенностях, плюсах и минуса, которые встречаются у любой техники.

Особенности холодильников Самсунг

Бытовая техника Samsung получает положительные отзывы не только от пользователей, но и от специалистов по ремонту. Большинство экспертов в области бытового холодильного оборудования отмечают высокое качество деталей, используемых в сборке аппаратов корейского бренда. Есть несколько особенностей, которые отличают агрегаты Самсунг от изделий других производителей:

электронные модули высокого качества;

компрессор с использованием изобутана в качестве хладагента;

экономное потребление энергии.

Касаемо управления, кнопочный и сенсорный варианты предлагают удобство использования. Электронные модули в холодильниках Samsung обеспечивают выполнение заданных настроек в течение нескольких секунд. Единственный недостаток — неточность данных, появляющихся на дисплее. Однако такой «сбой» может проявиться только на 9-10 год эксплуатации устройства. Это никак не влияет на работу техники, но дезориентирует владельца.

Моторы Самсунгов верой и правдой служат в течение 10 лет и более. Более того, они издают минимум шума, что позволяет говорить о холодильниках этого бренда, как самых тихих аппаратах своего сегмента.

Производители бытового холодильного оборудования Samsung первейшей задачей ставят выпуск экономичных устройств с минимальным потреблением электроэнергии. Именно этим обусловлено то, что все современные модели «корейцев» имеют класс эффективности не ниже A.

Преимущества и недостатки холодильников Samsung

Чтобы окончательно определиться, нужен ли вам холодильник Самсунг, стоит узнать о плюсах и минусах аппаратов, выпускаемых этим брендом. К преимуществам относят:

эргономичность внутреннего устройства с удобно расположенными отделениями;

внушительный объем внутри, удовлетворяющий потребности любого семейства, при компактности снаружи;

привлекательный дизайн;

широкий выбор расцветок и моделей, которые идеально впишутся в любой интерьер;

функция автоматического размораживания;

реальные показатели громкости работы холодильника, не вводящие покупателя в заблуждение.

Среди недостатков стоит указать такие:

слабая защита внешнего покрытия — в процессе эксплуатации на дверце могут появиться сколы или царапины;

более высокая цена в сравнении с конкурентами (безусловно, холодильники Самсунг несколько дороже аппаратов других производителей со схожим функционалом, но все заявленные функции корейской техники являются действительно рабочими, а характеристики срок службы не завышаются).

Узнав о достоинствах и недостатках холодильников Самсунг, вы можете приступать к изучению отдельных моделей, которые подойдут к вашим требованиям.