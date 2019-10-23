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Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за густого тумана

По состоянию на 9:00 горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м.

Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за густого тумана
Фото: Yaroslav Kho

Из-за густого тумана аэропорт "Киев" имени Сикорского сегодня, 23 октября, отменил ряд рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в фейсбуке.

"Как и предупреждали синоптики, в Киеве и области густой туман, ветер и ограниченная видимость. По состоянию на 9:00 23 октября горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м", - говорится в сообщении.

Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia).

Также несколько рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Борисполь: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air).

Отмечается, что всем пассажирам, должны были лететь обратными рейсами, был предоставлено трансфер в аэропорт "Борисполь".

Также сообщается, что рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аеропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменен утренний рейс в Одессу, а также задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

За статусом рейсов можно наблюдать на он-лайн табло  на сайте аэропорта.

Напомним, накануне, 22 октября, в Международном аэропорту "Киев"  из-за сильного тумана задержали несколько рейсов. Также некоторые рейсы были перенаправлены в "Борисполь".

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